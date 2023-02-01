Оновлюємо гардероб до весни: на що треба звернути увагу
До весни залишився один місяць, тож зимовий гардероб вже можна не оновлювати, втім варто звернути увагу на речі для весняного сезону. Яким речам треба віддати пріоритетність та де шукати натхнення – читайте далі.
Усі дівчата люблять оновлювати свій гардероб до початку весни, пише 24 канал. Період перед початком весни – чудовий час, аби впорядкувати свій гардероб, відкласти ті речі, які вже неактуальні та доповнити новими елементами гардероба.
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З першими теплими днями ми хочемо легких, простих та лаконічних образів. Окрім верхнього одягу, до якого належать пальта і тренчі, варто звернути увагу на кольори та аксесуари. А слідкувати за тенденціями вам допоможуть провідні it-girls.
Пальто
На початку весни ми знімаємо наші пуховики та переодягаємося насамперед у пальта. Вже потім ми заміняємо його легкими куртками, тренчем та бомбером. Радимо вам мати у своєму гардеробі пальто класичного крою з найпопулярнішого кольору – чорного чи кремового, яке буде пасувати до будь-якого вашого вбрання.
Стильні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest
Стильні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest
Нейтральні відтінки
Так, після затяжної зими нам хочеться додати навесні яскравих відтінків, втім, щоб мати хорошу базу, варто скласти капсулу одягу в нейтральних відтінках. Тому придивіться до тренчів, лонгслівів, штанних костюмів чи спортивних костюмів у базових кольорах.
Стильні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest
Стильні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest
Інстаграм
Інстаграм-простір просто переповнений клондайком стильних образів на будь-який випадок життя. Якщо у вас не буде натхнення для створення цікавих аутфітів, то придивіться до перших весняних образів провідних світових модниць.
Стильні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest
Стильні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest
Базове взуття
Усі стилісти наголошують на тому, що у вашому гардеробі окрім стильних моделей, обов’язково має знайтися місце для базового взуття – це чоботи-челсі, білі та чорні кросівки, лофери.
Стильні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest
Стильні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest
Аксесуари
Ви вже мабуть помічали, яку роль у створенні образів відіграють аксесуари. Вони можуть дуже гарно доповнити навіть найпростіший монохромний образ, тому не варто ігнорувати навіть мінімалістичні сережки, ланцюжки та персні.
Стильні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest