Як стильно носити жакет з джинсами: найкращі образи на весну 2024

Жакет з джинсами – це незмінна формула стильного й трендового вбрання. Ці речі є класикою й базою, тому завжди будуть актуальними. Якби не змінювалася мода, ця стилізація речей ніколи не підведе. Ви можете її неодноразово повторювати, змінюючи додаткові елементи гардероба.

Цю комбінацію люблять всі модні дівчата та відомі знаменитості. Жакет з джинсами можна легко поєднати, до того ж у вас кожного разу будуть виходити нові аутфіти. Вам доведеться лише змінювати жакети, джинси чи взуття.

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Як поєднувати жакет з джинсами

Fashion-експерти відібрали кілька стильних образів, якими ви можете надихнутися та повторити на собі. Виявляється, що є нескінченна кількість способів відтворити ефектний образ. Окрім того, більшість цих виграшних комбо-речей знайдуться в шафі кожної дівчини.

Жакет + сорочка + джинси

Такий розслаблений образ досить легко повторити. Варто лише одягнути базову сорочку, мішкуваті джинси й жакет нейтрального кольору.



Актуальний образ з жакетом і джинсами / Фото з інстаграму Міри Модест

Жакет + джинси + чоботи

Спробуйте скористатися модним аксесуаром сезону та доповнити жакет шнурком-поясом, який зараз вважається актуальним.



Красивий образ з жакетом і джинсами / Фото з інстаграму Емми Роуз

Жакет + білі джинси + черевики

Жакети розміру оверсайз завжди виглядають стильно й привабливо. Спробуйте їх поєднати з білими джинсами та черевиками, які створять разом кежуальний аутфіт.



Цікавий образ з жакетом і джинсами / Фото Style Stalker

Жакет + джинси скіні

Завужені джинси повертаються в моду, тож можете сміливо їх одягати разом з картатим жакетом. Для створення додаткових деталей, одягайте зверху светр.



Модний образ з жакетом і джинсами / Фото з інстаграму Симфоні Сілк

Жакет + широкі штани + кросівки

Модниця Анук Ів на своєму прикладі показує, як стильно виглядає коричневий жакет разом з широкими джинсами та кросівками. Додати нотки класичності образу можна завдяки базові сумці з короткою ручкою.



Стильний образ з жакетом і джинсами / Фото з інстаграму Анук Ів

Якщо хочете вносити різноманіття у свої образи за допомогою трендових фасонів джинсів, то радимо звернути увагу на ті речі, які представили дизайнери для цього сезону.

Для нового весняно-літнього сезону дизайнери радять вибирати не лише базові моделі синього чи блакитного деніму, але й джинси з надвисокою талією чи перфорацією.