Довга блуза і джинси – найпопулярніша стилізація літа: як виглядають розкішні образи
Джерело:Vogue
У мережі ви вже могли помічати стильне поєднання довгої блузи з джинсами. Базовими поєднаннями майки чи футболки з джинсами вже нікого не здивуєш, тому в моду увійшло поєднання довгої блузи та різних фасонів джинсів.
Такі образи для багатьох є дещо незвичними, тому надихнутися на нову стилізацію допоможуть кілька образів, які доведуть, що довга блуза та джинси – це неймовірно стильно та універсально.
Читайте також 5 ефектних образів з джинсами від інстаграм-модниць: добірка стильних фото
Джинси кльош та блуза зі стразами
Додайте гламурної нотки вбранню завдяки розкльошеним джинсам та довгій блузі, прикрашеній стразами та торочками. Щоб образ виглядав красиво – додайте до джинсів слінгбеки та стильні аксесуари.
Модні образи з довгою блузою і джинсами / Фото Vogue
Білі джинси кльош і біла блуза
Якщо у вашому гардеробі є джинси кльош, поєднуйте їх з блузою чи тунікою в одному відтінку. Для витонченості образу ще можете додати босоніжки на підборах білого кольору.
Ефектні образи з довгою блузою і джинсами / Фото Vogue
Мішкуваті джинси та фактурна блуза
Широкі джинси не втрачають своєї популярності, тому радимо їх носити з квітковою блузою з глибоким V-подібним вирізом. Додати до такого аутфіту можна барвисті босоніжки, щоб трошки розбавити кольором елегантний look.
Красиві образи з довгою блузою і джинсами / Фото Vogue
Окрім того, з джинсами ви можете скласти спортивний, класичний, сексуальний, романтичний стиль та цікаво поєднати улюблений предмет гардероба з різноманітним верхом та взуттям. Красиві образи від інстаграм-модниць шукайте в нашому матеріалі.