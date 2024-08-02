Не Adidas Samba: як виглядають наймодніші кросівки осені, які носить Дуа Ліпа та Аліна Френдій

Вже не перший рік осінь закладає початок трендовому одягу, взуттю чи сумкам. У 2024 році мода зі славнозвісних Adidas Samba, які пробули на піку популярності кілька сезонів, зміщується до яскраво-червоних кросівок Puma. Модниці починають носити їх зараз, але справжня популярність їх ще чекає.

Як завжди, модні тренди задають провідні трендсеттерки та модниці, які демонструють ту чи іншу річ на собі, пише Fashion 24. Нещодавно володарка "Греммі" Дуа Ліпа на фестивалі Sunny Hill Festival, продемонструвала образ з цікавим взуттям.

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Дуа Ліпа одягнула бежевий топ, який доповнила мішкуватими джинсами та червоними кросівками від Puma. Саме таке взуття вже починає активно з’являтися в профілях багатьох модниць.

Білі кросівки – це класика. Вони будуть популярними завжди та не вийдуть з моди ніколи, однак останні роки модниці все частіше хочуть створювати унікальні та цікаві аутфіти, тож додають родзинки завдяки яскравому взуттю. Після Adidas Samba в моду повернулися Adidas Gazelle, а тепер естафету взяли кросівки червоні Puma.

Взуття має тонку чорну підошву, білу вставку збоку та характерну деталь – вишиту пуму на носку.



Модний образ Дуа Ліпи / Фото з інстаграму співачки

Такі ж кросівки вже встигла застилізувати українська інфлюенсерка Аліна Френдій. Вона одягнула чорну сукню довжини міді, яку довершила об’ємним білим блейзером з розпореними рукавами на плечах.



Модний образ Аліни Френдій / Фото з інстаграму блогерки

Прихильники засипали модницю приємними коментарями, однак знайшлися ті, кому червоні кросівки дуже вибивалися зі стилю. На практиці ж боятися поєднання з вбранням класичних кольорів не варто. Навпаки, яскраве взуття здатне додати образу особливої родзинки.