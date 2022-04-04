Бренд Ali Saulidi створить тактичне взуття для українських захисників
Джерело:інстаграм Ali Saulidi
Український взуттєвий бренд Ali Saulidi планує створити тактичне взуття для українських захисників. Дизайнер бренду заявив, що наша армія має дефіцит на тактичне легке взуття.
Київський дизайнер Алі Сауліді повідомив у мережі, що його бренд відновлює роботу. Алі також вирішив приєднатися до допомоги військовим, як і багато інших українських брендів.
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У своєму інстаграм-профілі дизайнер розповів, що разом з командою починає робити те, що вміє якнайкраще. Бренд Ali Saulidi спрямовує всі ресурси для розробки та виготовлення тактичного взуття для захисників України.
Поспілкувавшись із військовими та волонтерами, дизайнер заявив, що у нашої армії є дефіцит легкого тактичного взуття. Усі виготовлені вироби вони передадуть підрозділам ЗСУ.
Нашій команді довелося покинути студію в центрі Києва та виробництво, довелося покинути свій будинок, щоб забрати сім'ю з-під обстрілу російських ракет. Зараз, коли наші сім'ї у безпеці, ми повертаємось до роботи,
– зазначив дизайнер в інстаграмі.
Окрім цього, бренд просить всіх українців та небайдужих підтримати фонд для виробництва та внести свою лепту для допомоги української армії.