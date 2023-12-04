Як виглядає найефектніша блузка сезону: стильні варіанти, які сподобаються всім

Блузки та всі елементи гардероба ділового стилю вже давно покинули межі офісів та почали з’являтися в повсякденних образах знаменитостей. Напередодні свят блузи завжди стають фаворитами серед вбрання, оскільки чудово пасують до спідниць, штанів чи джинсів.

Блузки на подіумах представили такі відомі бренди, як Saint Laurent та Dolce & Gabbana. І хоч моделі виходили в прозорих моделях, є й більш практичні варіанти. Основними їхніми визначними рисами є бант чи акцент на шиї.

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Банти цього року феєрично повернулися в моду. Найбільше масивних бантів на своїх блузках з оксамиту, шовку чи прозорого матеріалу розмістив бренд Balmain.

Дизайнери показали, що блузи з масивними бантами можуть стати чудовим доповненням до чорної спідниці та зробити вмить образ красивішим. Ви можете використовувати чорно-білу гаму або ж застосовувати у своїх аутфітах монохром.



Актуальні блузи з бантом / Фото Elle



Актуальні блузи з бантом / Фото Elle

Щоб створити кілька стилізацій з однією блузою, вам не обов’язково в’язати кожного разу бант. Ви цілком можете використати шлейф, закинувши його на шию, як це продемонстрували моделі на показі Balmain.



Актуальні блузи з бантом / Фото Elle

Якщо хочете додати трішки екстравагантності, тоді обирайте блузи з прозорого матеріалу, але обов’язково одягайте під низ топи чи майки, аби образ не виглядав вульгарно.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Бренд Sacai також показав, що банти присутні не лише на блузах, але й светрах. Цей варіант є практичніший, тож ви зможете носити светр з аплікацією хоч кожного дня.



Актуальні блузи з бантом / Фото Elle



Актуальні блузи з бантом / Фото Elle



Актуальні блузи з бантом / Фото Elle



Актуальні блузи з бантом / Фото Elle