Блейк Лайвлі одягнула намисто Елізабет Тейлор з трагічною історією: фото образу

Головна редакторка Vogue Анна Вінтур запросила Блейк Лайвлі знятися в головному виданні року – вересневому глянці. На фотосесію голлівудська акторка одягнула коштовне кольє легенді Голлівуду Елізабет Тейлор.

Блейк Лайвлі знялася у фотосесії в ролі гламурної злодійки коштовності в костюмі кішки. Перед камерою фотографа знаменитість позувала у чорному комбінезоні, туфлях на підборах, головному уборі та сонцезахисних окулярах.

Читайте також Леоні Ганне в спортивному образі на Олімпійських іграх: що одягнула блогерка-мільйонниця

Антураж у студії мав вигляд нічного міста, а Блейк тримала у руках рюкзак з великою кількістю коштовностей. Серед них було намисто Cartier з рубінами та діамантами, яке подарував Тейлор її тодішній чоловік Майк Тодд у 1957 році.



Блейк Лайвлі в образі кішки / Фото People

Намисто, браслет і сережки були подаровані знаменитості під час відпустки на півдні Франції. У мережі є навіть відеоролик, на якому Тейлор одягає прикраси, а тоді цілує чоловіка. На момент зйомок відео, акторка була вагітна їхньою єдиною дитиною.

У 1957 році Тейлор вийшла заміж за Тодда, але через рік він загинув в авіакатастрофі, залишивши акторку вдовою у 26 років. Після його смерті коштовності Cartier стали останньою пам’яткою їхньої трагічної історії кохання.

Коштовності продали на аукціоні Christie's Elizabeth Taylor у 2011 році за майже 4 мільйони доларів.



Елізабет Тейлор і Майк Тодд / Фото Getty Images

Останні виходи Блейк Лайвлі