Бейонсе показала, як носити трендовий шкіряний одяг: стильний образ зірки

Беззаперечна ікона стилю знає, як вразити своїм неперевершеним баченням трендів. Тож її черговий аутфіт не змогли обділити увагою ні прихильники, ні модні експерти.

Бейонсе завжди дивувала світ не лише своїм талантом співачки, але і бездоганним смаком у доборі луків. За її виходами та новими дописами стежать сотні мільйонів прихильників.

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Новим фешн-тріумфом зірки стало вдале поєднання трендової шкіряної куртки, легінсів і балаклави. Верх образу оперізує талію, і у поєднанні з легінсами, що обтягують, створює монохромний образ, який підкреслює особливості фігури Бейонсе.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Окрему увагу співачка приділила аксесуарам та акцентним деталям. Масивні сережки вона надягнула поверх балаклави. А колір помади підібрала в тон до манікюру. Завершила лук інфлюенсерка сонцезахисними окулярами.