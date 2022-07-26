5 базових речей на літо, які вам обов’язково знадобляться

Влітку у нашому гардеробі мають бути речі, які стануть основою для формування варіантивних образів. Влітку нам хочеться купити багато різнокольорових речей, але попри це, варто мати базову основу, завдяки якій ви складете стильні та вдалі образи.

Вважається, що повноцінним гардероб вважається лише тоді, коли у ньому зібрані класичні речі нейтральних кольорів, які добре поєднуються між собою. З війною стиль та мода для багатьох з нас відійшли на другий план, втім психологи радять не відмовляти собі у купівлі чогось нового, що може подарувати нам гарний настрій.

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Базова футболка

Обов’язково на літо придбайте футболку білого чи чорного кольору з бавовни. Обирайте виріб без принтів, які вдало поєднаються не лише з джинсами, але й з костюмними штанами. Завдяки своїй універсальності, біла та чорна футболка завжди матимуть дорогий вигляд.



Базові речі на літо / Фото з Pinterest

Легка сукня

Сукня з легкого матеріалу є необхідною річчю в гардеробі, особливо влітку. Цього сезону звертайте увагу на білі сукні вільного крою. Це можуть бути сукні-сорочки, плаття на тонких бретельках, сукні з вирізами.



Базові речі на літо / Фото з Pinterest

Біла сорочка

Білосніжна сорочка розміру oversize – мастхев на літо. Це є необхідна річ у гардеробі кожної дівчини. Довершуйте білою сорочкою образи, що складаються з топу та джинсів чи штанів палаццо. Також сорочка ідеально поєднується з денімовими бермудами та кедами.



Базові речі на літо / Фото з Pinterest

Топ

На зміну футболкам вже давно прийшли топи, які ідеально вписуються у міський гардероб. Різноманіття топів у масмаркетах просто вражає – від мінімалістичних виробів до романтичних одиниць з об’ємними рукавами. Носіть топи з кросівками, сандалями, мюлями та босоніжками.



Базові речі на літо / Фото з Pinterest

Шорти

На літо обирайте шорти у спортивному стилі короткі або ж велосипедки. Також зверніть увагу на денімові шорти з необробленими краями. До сорочок і блузок обирайте шорти на високій посадці. А от до жакетів обирайте костюмні бермуди, які вдало поєднаються з босоніжками на підборах чи лоферами.



Базові речі на літо / Фото з Pinterest