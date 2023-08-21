З чим носити балетки восени: добірка образів, на які треба звернути увагу

Балетки крокують з нами все життя. Ще у школі наші матусі купляли балетки, які ми одягали до шкільної форми, а тепер це взуття знову в моді. Розповідаємо з чим носити балетки восени 2023 року.

У нульових зірки нам показували, що балетки можна поєднувати з будь-чим – з джинсами, штанами, спідницями та легінсами. Обирайте цієї осені балетки з бантиками. Вони класичні, мінімалістичні та доволі гарно виглядають на нозі.

Зверніть увагу 5 наймодніших речей на осінь: стильні речі, які вам сподобаються

Найкраще балетки вміють носити француженки та британки, тож можете надихатися їхніми аутфітами. Повернення балеток у моду точно не миттєве, тож вони будуть у тренді ще однозначно кілька сезонів.

Тренч + футболка + мініспідниця

Це чудове міжсезонне вбрання. Його можна починати носити вже з кінця літа і до осені.

Джинси + біла сорочка + трикотаж у смужку

Це досить класичне, французьке вбрання, яке виглядає просто, мінімалістично та красиво.

Трикотажний джемпер + білі джинси

Такий аутфіт неймовірно личитиме під сонячну осінню погоду, а якщо вам буде холодно – одягніть тренч.

Джемпер + штани палаццо

Широкі штани чудово виглядають в парі з балетками. Але таке правило буде працювати лише у тому випадку, якщо у штанів буде правильна довжина.

Твідовий жакет + вільна футболка + джинси

Раніше всі знаменитості носили джинси скінні з балетками, однак ці джинси вже давно антитрендові, тому обирайте вільні джинси та поєднуйте з базовою футболкою та твідовим жакетом.