Прозорі сітчасті балетки – найпопулярніше взуття літа: які варіанти варто обирати
Джерело:Elle
Після хвилі популярності на балетки з бантиками, а потім на взуття у стилі Мері Джейн, в моду входить ще один цікавий варіант взуття – сітчасті прозорі балетки.
Цього року в моді чимало цікавих балеток. Актуальним залишається взуття з бантиками та лаковані варіанти червоного відтінку. Та якщо навесні всі носили закриті балетки з цупкої екошкіри, то вже влітку варто робити акцент на сітчастому напівпрозорому взутті. Такі балетки легкі, відкриті та суперкомфортні в носінні у спекотні дні.
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Образи з сітчастими балетками
Сітчасті балетки поєднуються майже зі всім. Щоб сформувати casual-образ додайте до прозорих балеток джинси та улюблену футболку, до романтичного образу підійде квіткова чи сатинова сукня, вишуканий ауфіт складайте на основі блузи та штанів палаццо. А от для офісного виходу одягайте штани зі стрілками та жакет.
Також не забувайте про пляжні варіанти з шортами, спідницями та в’язаними сукнями. Загалом з такими балетками можна одягнути все, окрім спортивного вбрання.
Які балетки обрати
Зупинити свій вибір можна на будь-якій парі балеток. Це можуть бути варіанти з нещільною сіткою і великими дірочками або ж навпаки більш цупкі, з об’ємними декоративними деталями – вишивкою квітів чи перлинками.
Колір також може бути таким, який вам до вподоби. Найкраще обирати класику – балетки в чорному чи молочному кольорі, втім інші відтінки в літню пору пасуватимуть нічим не гірше.
Стильні образи з балетками
Трендові балетки на літо 2024 / Фото Elle
Модні балетки на літо 2024 / Фото Elle
Красиві балетки на літо 2024 / Фото Elle
Трендові балетки на літо 2024 / Фото Elle
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