Балаклави, жилети, спальні мішки: Андре Тан розповів, скільки речей пошив для ЗСУ за 2 тижні

Український дизайнер Андре Тан на початку березня зосередив всі свої сили на пошитті речей для української армії. Модельєр підбив підсумки та розповів прихильникам, скільки речей пошив для наших захисників.

Знаменитий модельєр відмовився зараз від створення нової колекції та разом зі своєю командою почав шити необхідні речі для військових, які відвойовують нашу землю від ворожих окупантів.

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У своєму інстаграмі Андре Тан записав коротке відеозвернення та допис, у якому розповів, що за 2 тижні він разом з командою пошив понад 10 тисяч одиниць одягу.

Дизайнер заззначив у дописі, що без вихідних та перепочинку команда по всій Україні працювала задля того, аби забезпечити нашу непереможну армію необхідним одягом та захистом.

Що саме було зроблено:

спальні мішки – 1500 штук;

флісові кофти – 3500 штук;

штани – 1000 штук;

жилети – 1600 штук;

розгрузки – 300 штук;

спідня білизна – 1200 штук;

плащ-палатки – 200 штук;

балаклава – 1000 штук.

Модельєр подякував всім людям, завдяки яким було закуплено кілометри тканини та фурнітури.

"Коли закінчиться війна, я зі своєю командою Andre Tan Team почну піднімати легку промисловість. Я буду шити вже не спецжилити, не воєнний одяг, а красиві, розкішні сукні для найкрасивіших жінок у світі – для українок", – зазначив Андре Тан.