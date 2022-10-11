Балаклава – актуальний головний убір на зиму: приклади модних аутфітів

З приходом холодних днів ми звертаємо увагу не лише на теплий верхній одяг, але й на головні убори, які захищають нас від вітру та мінусової температури. Цієї зими в моду знову вриваються балаклави, які мають вже всі шанси міцно закріпитися на модному Олімпі.

Спочатку балаклава здавалася нам всім дивакуватим аксесуаром, пише 24 канал. Доповнювати нею свої образи могли лише сміливці, які не бояться експериментів.

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Цієї зими аксесуар має всі шанси закріпитися в топах головних уборів на зиму. Минулого року зірки стрітстайлу часто показували на собі образи з балаклавами, тож більшість дівчат вже візуально знають з чим можна поєднувати цей елемент гардероба.

Модниці любили створювати з балаклавами ексцентричні образи, поєднуючи яскравий головний убір з кольоровими шубами. Та взимку 2022/23 року найуніверсальнішою стане балаклава чорного кольору.

Її можна поєднувати з шубою, дублянкою та пуховиком. Цей головний убір абсолютно не підійде для святкової події, оскільки вмить зіпсує зачіску, а от для щоденних прогулянок – ідеальний варіант, особливо, в мінусову температуру, оскільки добре захистить голову та вбереже волосся.

Якщо ви любите створювати образи, які привертають увагу оточуючих, то додайте до балаклави ще окуляри. Цей аксесуар додасть аутфіту додаткової стильності, а також захистять очі від сильного вітру. Часто окуляри взимку виглядають безглуздо в образі, однак, насправді, є у них є чимало важливих переваг, аніж модної примхи.



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Актуальний головний убір на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest