Антитренди літа: яким речам більше не місце у вашому гардеробі
Час від часу кожному з нас треба заглядати до гардероба та позбуватися від речей, які виходять з моди. Щоб не повторювати модних помилок, дізнавайтеся про вбрання, яке вже тривалий час вважається антитрендовим.
Речі, які вже давно вийшли з моди, лише псують наші образи, пише Fashion 24. Тому дуже важливо розуміти, який одяг вже віджив своє та вважається неактуальним.
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Антитрендів на літо є не надто багато, але варто пам’ятати про їхню недоцільність, тому краще відмовитися від того, що спотворить образ.
Сандалі на танкетці
Танкетка цього року повертається в моду, а от такий варіант взуття вже давно неактуальний. Краще відмовитися від такого фасону, якщо не хочете мати дивний та смішний вигляд.
Антитренди літа 2024 / Фото Pinterest
Футболка-туніка
Така туніка зараз зовсім не в моді. Футболки поло ще залишаються актуальними, однак від подовжених виробів, які називаються туніками треба відмовитися. Ця річ обтискає тіло, тож підкреслить найменші складочки на тілі.
Неактуальна туніка на літо 2024 / Фото Pinterest
Масивні кросівки
Вже кілька років з моди вийшли масивні кросівки, втім деякі дівчата все одно продовжують їх носити. Вони спотворюють аутфіт, тому краще віддавати перевагу класичним кросівкам в білому кольорі, які пасують під будь-яке вбрання.
Антитренди літа 2024 / Фото Pinterest
Замість цих речей обирайте класичні босоніжки з ремінцем на підборах чи танкетці, футболку поло в базовому кольорі чи кольорові кросівки на плоскій підошві.