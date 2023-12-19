Цей одяг вас старить: 3 антитрендові светри, які зіпсують образ

Одяг, який ми одягаємо впливає на наш настрій та впевненість. Одяг не лише відображає стиль, але й особистість людини, тому дуже важливо слідкувати за вбранням, яке вийшло з моди, щоб не окунфузитися.

Тенденції часто змінюються, але це не означає, що ми маємо оновлювати гардероб кожного сезону, пише 24 Канал. Достатньо всього лише мати базові речі, які добре поєднуються між собою і лише маленькою частинкою трендів їх доповнювати.

До теми Антитрендові угги: 3 пари взуття, які безнадійно вийшли з моди

Зима – найпопулярніший період, коли ми одягаємо светри. Через те, що ми носимо їх лише незначний час, вони добре в нас зберігаються та мігрують з одного року в інший. Саме тому радимо вам переглянути свій гардероб та подивитися, чи немає у вас часом светра, який вже давно неактуальний.

Светр, який вийшов з трендів здатен зіпсувати ваш образ своєю старомодністю. Не бійтеся викидати з шафи те, що вже давно віджило своє, адже в моді є стільки чудових альтернатив. У нашій добірці розповідаємо про антитрендові речі, яких варто позбутися.

Золотистий светр

Такі светри вже давно не в моді, тому не варто їх тримати у своєму гардеробі. Вони майже ні до чого не пасують, тому цей светр обов’язково треба викинути.

Светр з лелітками

Светр в один колір з лелітками був актуальний багато років тому. Навіть у святковий час їх ніхто не використовує, бо вони зовсім непрактичні, а ще забирають на себе забагато зайвої уваги.

Светр з різнокольоровими лелітками

Дівчата, такий светр теж терміново прибирайте зі свого гардероба. Він вже давно не в моді, тому замість нього краще зробіть ставку на базовий светр з горловиною чи комірцем.