Ці штани соромно носити у 2024 році: від яких речей треба відмовитися

Попри те, що влітку більше панують в гардеробі сукні та спідниці, штани теж займають провідні позиції, тож без них не обійтися. Літній сезон розпочнеться вже за кілька днів, тому перебираючи свій гардероб, радимо звернути увагу на антитренди, які давно вийшли з моди.

Створити стильні образи можна лише завдяки актуальному й трендовому вбранню, а це означає, що старомодним речам не місце в шафі, пише Fashion 24. Щоб деякі фасони штанів не зіпсували ваш образ, радимо прибрати з гардероба деякі позиції.

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Кюлоти

Вкорочені штани кюлоти вже давно вийшли з моди та перестали бути актуальними. Вони вкорочують зріст та спотворюють образ, тому краще обирайте подовжені штани палаццо, які не виходять з моди багато років.



Антитрендові штани на літо 2024 / Фто Pinteest

Скінні

Влітку такі штани є зовсім непрактичними, оскільки не дають ногам дихати. У сучасному світі скінні вже майже ніхто не носить, оскільки багато років тому вони втратили актуальність. Обирайте класичні штани, які не прилягають щільно до ноги або широкі джинси, які зараз є доволі популярними.



Антитрендові штани на літо 2024 / Фто Pinteest

З бантом

Бантики вже втратили свою популярність на речах, а на штанах тим більше. Якщо не хочете, щоб такий образ відправив вас на кілька років назад – не одягайте їх більше.



Антитрендові штани на літо 2024 / Фто Pinteest

Важливо пам'ятати, що мода циклічна, і те, що зараз вважається антитрендовим, може знову стати популярним через кілька років. Проте, якщо ви прагнете виглядати сучасно, краще уникати вищезазначених фасонів.