3 антитрендові шапки зими: від яких головних уборів краще відмовитися
Навіть якщо ви приміряєте найстильніші речі сезону та одягнете шапку, яка зараз зовсім неактуальна, то маєте всі шанси автоматично зіпсувати свій образ. Щоб такого не сталося – дивіться, від яких шапок треба відмовитися цього сезону.
Вже кілька сезонів у моді переважає комфорт і практичність, пише 24 канал. Саме тому ви повинні пам’ятати, що ваші головні убори мають бути без паєток, перлин та інших елементів декору.
Читайте також Хутряні навушники – наймодніший аксесуар сезону: найкращі образи від трендсеттерів
Шапка з великим бубоном
Шапки з бубоном виглядають дуже по-дитячому, тому від них краще відмовитися. Краще придбайте мінімалістичну шапку біні нейтрального кольору, яка не зіпсує ваш look.
Антитрендові шапки зими 2023 / Фото з Instagram К'яри Ферраньї
Шапка з надписом
Шапки з надписами вже втратили свою актуальність. На головному уборі може бути присутній невелике маркування бренду, втім широких надписів краще уникати.
Антитрендові шапки зими 2023 / Фото з Instagram К'яри Ферраньї
Шапка зі стразами
Такі декоровані шапки викликають відчуття дешевизни. Яскраво – це не означає модно, тому такі головні убори краще заміняти звичайними шапками без страз та перлин. Повірте, вона пасуватиме вам набагато більше.