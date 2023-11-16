Не вдягайте це: антитренди зими 2023/2024, які зіпсують вам образ

Мода – дуже циклічне поняття. Ще пів року тому річ може бути надзвичайно популярною, а тепер – це антитренд. Для справжніх любителів гарно одягатися варто розібратись, що краще не вдягати у холодну пору цього року.

Сайт 24 Каналу допоможе вам з'ясувати для себе, що з торішнього гардероба уже не буде популярним цього року. Тож шукайте в матеріалі антитренди 2023/2024 і створюйте нові, модні образи.

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Антитренди зими 2023 / 2024

Об'ємні екошуби

З моди виходять об'ємні екошуби. Натомість цьогоріч варто обирати більш елегантні та стримані моделі, які підкреслять вашу жіночність.



Антитренди зими / Колаж 24 Каналу

Шапки біні грубої в'язки

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Цього сезону модницям варто відмовитись від об'ємних шапок біні з грубою в'язкою. Варто обрати легший та більш універсальний варіант.



Антитренди зими / Колаж 24 Каналу

Шапки з декором

У цьому сезоні точно варто відмовитись від шапок з декором. Якщо ви полюбляєте щось екстравагантне та хочете привертати до себе увагу, краще обрати другий варіант.



Антитренди зими / Колаж 24 Каналу

Короткий шарф

Цього сезону точно в моді довгі та об'ємні шарфи, які не лише доповнять ваш образ як аксесуар, а й зігріватимуть вас холодною зимою. Від коротких шарфів варто відмовитись.



Антитренди зими / Колаж 24 Каналу

Велика сумка до верхнього одягу

Щоб красиво стилізувати об'ємний верхній одяг, варто обирати маленьку сумку, щоб на контрасті все виглядало гармонійно. Він великих сумок з об'ємними куртками варто відмовитись цього сезону.



Антитренди зими / Колаж 24 Каналу