Справжній жах: названо антитрендові речі, які псують образ

Мода змінюється з сезону в сезон, тому важливо пам’ятати, що свій гардероб треба постійно передивлятися та викидати речі, які вже вийшли з вжитку.

Щоб залишатися модними і стильними, слідкуйте за сезонними тенденціями, пише 24 Канал. Не використовуйте під час складання образів те, що вже давно не використовується.

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У нашій добірці зібрано кілька позицій, від яких рекомендовано відмовитися, якщо ви хочете мати гарний вигляд.

Жакет з масивними ґудзиками

Такий жакет зараз вже неактуальний. Він не дуже стильно виглядає, а громіздкі ґудзики здатні швидко зіпсувати образ. Натомість оберіть жакети розміру оверсайз, які вдало виглядають з джинсами, штанами чи шортами.



Антитренди літа 2023 / Фото з Instagram

Топ на зав’язках

У моді цього літа топи з контрасною окантовкою, топи з квітковими аплікаціями чи жилети, а от топ на зав’язках вже давно вийшов з моди. Таке вбрання є пережитком минулого, тож не одягайте його, щоб не виглядати старомодно.



Антитренди літа 2023 / Фото з Instagram

Багатоярусна довга спідниця

Така спідниця цього сезону вважатиметься ознакою поганою смаку. Дизайнери представили широкий асортимент спідниць, і в цьому переліку багатоярусної спідниці немає. Краще оберіть джинсову спідницю, костюмну чи шовкову.



Антитренди літа 2023 / Фото з Instagram