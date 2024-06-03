Викиньте їх: 3 пари купальників, які вже не в моді

Купальники, як і будь-яке інше вбрання, підкреслює індивідуальність та відчуття стилю. Мода на купальники не так часто змінюється, як на трендове сезонне вбрання, однак є кілька фасонів, від яких варто позбутися.

Та йдеться не лише про них, але й про кольори та принти, пише 24 Канал. Готуючись до пляжного сезону, радимо вам передивитися до колекції купальників та прибрати те, що вже давно втратило актуальність.

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Неоновий купальник

Такий відтінок вже давно не в моді не лише на купальниках, але й на всьому іншому вбранні. Кислотний зелений, жовтий чи рожевий лише здешевлюють образ та свідчитимуть про ваше незнання в трендах.



Антитрендові купальники на літо 2024 / Фото Pinterest

З написами

Суцільні купальники з надписами були колись трендовими, але мода на них згасла дуже давно. У магазинах такі купальники можуть продаватися на величезних знижках, однак оминайте їх, якщо не хочете мати антитрендовий вигляд.



Купальники на літо, які більше не в моді / Фото Pinterest

З рюшами

Асиметричні рюші в суцільних чи роздільних купальниках раніше були справжнім хітом. Зараз мода на таке відійшла, тому краще не додавати у свій гардероб купальники, які не мають нічого спільного з трендами.



Антитрендові купальники на літо 2024 / Фото Pinterest

Натомість радимо обирати мінімалістичні купальники в класичних чи яскравих кольорах, які відповідатимуть сучасним тенденціям. Щодо аплікацій, то вироби можуть бути доповнені квітами чи бантиками, які додадуть їм особливої краси.