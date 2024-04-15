Як одягатися стильно й вишукано цієї весни: трендовий look показує Анна Трінчер

Відома українська співачка Анна Трінчер потішила шанувальників новим образом. Артистка поділилася повсякденними кадрами, на яких показала свій вишуканий та стильний look.

Нещодавно блогер Ніколас Карма зустрів інфлюенсерку на вулицях Львова та розпитав, скільки коштує її образ. Співачка залюбки розповіла ціни на речі та навіть зізналася, що носить обручку від ексчоловіка Олександра Волошина.

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Весняний образ Анни Трінчер

Артистка одягнула чорну сорочку з широкими рукавами та відкритими плечима, яку доповнила золотою прикрасою на шиї. До того ж Анна додала контрасту у свій образ, одягнувши білі штани.

Трінчер не забула і про чорний шкіряний тренч, який ще залишається в тренді цьогорічної весни. Дівчина деталізувала свій образ чорною сумкою з золотим ланцюжком, яка зробила його діловим.

До штанів та сорочки Анна додала чорні сонцезахисні окуляри, які підкреслюють форму обличчя співачки. Волосся вона закрутила, зробивши локони, а макіяж обрала більш вечірній.

Фанати Трінчер вже засипали її компліментами. Усі шанувальники захоплюються красою та стилем дівчини. Так, Анна вдало підібрала образ, який позитивно оцінила більшість підписників.