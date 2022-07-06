Анджеліна Джолі прогулялася Римом у пісочній сукні: ідеальний образ для спекотної пори

Анджеліна Джолі потрапила в об’єктиви папараці у стильному образі. Знаменитість одягнула пісочну сукню, яка чудово підійде для спекотної погоди.

З кінця червня Анджеліна Джолі перебуває з дітьми у Римі. В Італії знаменитість працює над фільмом "Без крові". Після роботи голлівудська акторка залюбки проводить час з дітьми та виходить з ними на шопінг.

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Так, після феєричної появи в магазині ZARA, знаменитість потрапила в об’єктиви папараці в стильному літньому платті на вулицях Рима. Анджеліна Джолі помітили на прогулянці з двома доньками – 13-річною Вів’єн та 17-річною Захарою, яка доволі часто з’являється разом із зірковою мамою.

Знаменита актриса любить простий та вільний одяг, який не сковує рухів та виглядає, водночас, стильно та елегантно. 47-річна зірка не женеться за трендами та не з’являється в останніх новинках модних брендів.

Стилісти характеризують стиль Анджеліни Джолі як luxe purism ("люксовий пуризм"). Цим терміном називають прагнення до чистоти, часом навмисне чи показне. Анджеліна Джолі одягається просто, але дорого.

Тут мається на увазі не цінник одягу, а презентабельний та акуратний зовнішній вигляд. Окрім того, що акторка купує речі у відомих люксових бутиках, вона може зайти в магазин ZARA та придбати там річ, яка ідеально довершить її приголомшлиий образ.

Аутфіт Анджеліна Джолі у Римі

Знаменитість одягнула довгу сукню на бретельках пісочного відтінку з пишною спідницею та розрізами. Доповнили образ еспадрильї на платформі та коричнева сумка.

Акторка зібрала волосся у пучок та довершила свій вихід круглими сонцезахисними окулярами, ланцюжками на шиї та сережками з перлинами.