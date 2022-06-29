Напевно, українці б не здивувалися, якби побачили Анджеліну Джолі в магазині ZARA, втім у Римі знаменитість призвела фурор на відвідувачів.

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Уявіть собі, що ви монотонно перебираєте одяг на рейлі, щось вишукуєте, піднімаєте очі, а поруч з вами це робить голлівудська знаменитість Анджеліна Джолі. Вона б виглядала, як звичайний покупець, якби не дорогий зовнішній вигляд акторки.



Анджеліна Джолі вразила покупців своєю появою в магазині ZARA / Фото з інстаграму

Зазвичай, такі зірки першої величини, як Анджеліна Джолі, переважно підбирають для себе вбрання в бутиках люксового сегменту, типу Louis Vuitton, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana та інших, втім знаменитість має 17-річну доньку Захару, тож без вагань зайшла з нею у мас-маркет ZARA, який часто звинувачують в тому, що він копіює речі відомих брендів.

Очевидці розповідають, що Анджеліна приміряла в магазині білосніжні штани, а для Захари обирала спортивний костюм. Невідомо, чи зірка таки зробила собі покупку в магазині, втім вийшли вони звідти з великим пакетом.



Анджеліна Джолі вразила покупців своєю появою в магазині ZARA / Фото з інстаграму



Анджеліна Джолі вразила покупців своєю появою в магазині ZARA / Фото з інстаграму

Після того, як Джолі відвідала ZARA, вона поїхала з донькою в бутик Valentino, а згодом в ще одну крамницю, де купила настільну лампу у формі кролика.

Образ Анджеліни Джолі

Знаменитість одягнула вільний білий топ, доповнивши його світло-сірими штанами та коричневими сланцями від Valentino із золотими деталями та логотипом бренду. Свій образ зірка доповнила великою чорною сумкою від Saint Laurent та подвійним золотим ланцюжком з діамантом та перлиною. На вулиці Джолі одягнула чорні сонцезахисні окуляри від Valentino.

Захара віддала перевагу повсякденному образу, що складається з чорного топу із зав'язками спереду, довгої чорно-білої спідниці з трикотажним візерунком і чорних кросівок Converse. Вона була в масці та великих срібних сережках-кільцях.