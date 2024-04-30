Що не можна одягати на Великдень: Андре Тан дав цінні поради
Джерело:Андре Тан
Великдень українці святкуватимуть у неділю, 5 травня. У цей день всі одягають до церкви святкове вбрання, втім важливо обирати правильний одяг та відмовлятися від речей, які є забороненими на Пасху.
Український дизайнер Андре Тан розповів у своєму інстаграмі, яке вбрання не можна одягати на Великдень. Дизайнер вирішив не оминати святкову тему, тож розповів про 5 елементів гардероба, від яких треба відмовитися у світлий день Воскресіння Христового.
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Щоб не виникало казусних ситуацій, Андре Тан вирішив розповісти, якого саме вбрання треба уникати при виборі пасхального образу.
Одяг темних кольорів
Чорний, коричневий, сірий - залиште ці кольори для буднів. На велике релігійне свято заведено одягати одяг світлих кольорів.
Андре Тан розповів, який одяг не варто одягати на Великдень / Фото з інстаграму дизайнера
Занадто відкритий або обтислий одяг
"Короткі спідниці, глибокі декольте, вирізи та топи на бретельках залиште для інших випадків, – лаконічно зазначив Андре Тан.
Одяг не варто одягати на Великдень / Фото з інстаграму дизайнера
Яскраві принти
В цей день краще зробити вибір на користь спокійних і ніжних кольорів. Краще зверніть увагу на натуральні та пастельні тканини.
Андре Тан розповів, який одяг не варто одягати на Великдень / Фото з інстаграму дизайнера
Рвані елементи та дірки
"Цей одяг може здатися недоречним у таке світле свято, тому давайте без таких експериментів", – заявив дизайнер.
Одяг не варто одягати на Великдень / Фото з інстаграму дизайнера
Занадто короткий одяг
Міні-спідниці, шорти та сукні вище коліна краще залишити в шафі, та віддати перевагу більш елегантним і стриманим образам.
Андре Тан розповів, який одяг не варто одягати на Великдень / Фото з інстаграму дизайнера
Дизайнер додав, що головне в цей день – ваш душевний стан, тому варто обирати той одяг, в якому вам буде комфортно та радісно.