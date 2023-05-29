Fashion-індустрія цього року запропонувала дуже багато трендів, пише 24 Канал. Модницям головне вибрати для себе речі, які їм найбільше пасують серед всього різноманіття стильного вбрання.

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Андре Тан постійно ділиться зі своїми читачами чи то модними лайфхками, чи розповідає про антитрендові речі, які вже вийшли з моди, або ж виділяє кілька речей, які, на його думку, є найбільш значущими. Цього разу дизайнер Андре Тан розповів про тренди літа на 2023 рік.

Модельєр підкреслив своїм прихильникам, що гардероб завжди залишається вибором власного стилю та вираженням особистості через моду. Тому закликав створювати неповторні образи на свій смак!

Монохром у кольорі

"Монохром у кольорі став наймоднішим поєднанням цього сезону! Не бійтеся експериментувати з образами у кольорі – фуксія, глибокий темно -синій та -зелений, і навіть образи в монохромних принтах – сміливо додавайте до свого гардеробу", – зазначає Андре Тан.



Андре Тан назвав тренди літа / Фото з Instagram

Вирізи та відкритий живіт

Відкритий живіт став головним трендом цього літа. Тепер це не тільки спущені на стегна штани та джинси, але й відкриті ґудзики кардиганів, а також розрізи у сукнях та навіть шкіряних куртках. Такі елементи допомагають зробити образи більш текстурними та цікавими, а також надають пікантності найпростішим нарядам. Зверніть увагу на сукні з фігурними вирізами без додаткового декору та принту. Вони виглядають дуже ефектно на монохромних сукнях!



Андре Тан назвав тренди літа / Фото з Instagram

Кроп-топи

"Кроп-топи, особливо в білизняному стилі, будуть на піку популярності цього літнього сезону. Вони ідеально поєднуються зі штанами, джинсами, шортами, бермудами та спідницями. Доповнивши образ піджаком або сорочкою, ви можете створити більш збалансований образ, який поєднує в собі сексуальність та зберігає загадку", – додав Андре Тан.



Андре Тан назвав тренди літа / Фото з Instagram

Прозорість

Незважаючи на те, що оверсайз все ще залишається актуальним трендом, жіночні образи ніхто не скасовував. Півпрозорі сукні, спідниці та топи сміливо додавайте до свого гардеробу. Легкі й повітряні аутфіти, доповнені масивним взуттям, створять свіжий та модний образ.



Андре Тан назвав тренди літа / Фото з Instagram

Яскравий червоний

"Я впевнений, ви помітили, що багато зірок обирає саме цей колір, тому що він є безпрограшним варіантом для будь-якого предмета вашого гардеробу. Головне – підібрати правильні поєднання. Червоний сам по собі виступає досить самостійним, тому не перебільшуйте з аксесуарами", – додав Андре Тан.



Андре Тан назвав тренди літа / Фото з Instagram