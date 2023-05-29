Fashion-индустрия в этом году предложила очень много трендов, пишет 24 Канал. Модницам главное выбрать для себя вещи, которые им больше всего подходят среди всего разнообразия стильного наряда.

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Андре Тан постоянно делится со своими читателями или модными лайфхками, или рассказывает об антитрендовых вещах, которые уже вышли из моды, или выделяет несколько вещей, которые, по его мнению, являются наиболее значимыми. В этот раз дизайнер Андре Тан рассказал о трендах лета на 2023 год.

Модельер подчеркнул своим поклонникам, что гардероб всегда остается выбором собственного стиля и выражением личности через моду. Поэтому призвал создавать неповторимые образы по своему вкусу!

Монохром в цвете

"Монохром в цвете стал самым модным сочетанием этого сезона! Не бойтесь экспериментировать с образами в цвете – фуксия, глубокий темно-синий и зеленый, и даже образы в монохромных принтах – смело добавляйте в свой гардероб", – отмечает Андре Тан.



Андре Тан назвал тренды лета / Фото с Instagram

Вырезы и открытый живот

Открытый живот стал главным трендом этого лета. Теперь это не только спущенные на бедра брюки и джинсы, но и открытые пуговицы кардиганов, а также разрезы в платьях и кожаных куртках. Такие элементы помогают сделать образы более текстурными и интересными, а также придают пикантности простейшим нарядам. Обратите внимание на платья с фигурными вырезами, без дополнительного декора и принта. Они смотрятся очень эффектно на монохромных платьях!



Андре Тан назвал тренды лета / Фото с Instagram

Кроп-топы

"Кропы, особенно в бельевом стиле, будут на пике популярности этого летнего сезона. Они идеально сочетаются с брюками, джинсами, шортами, бермудами и юбками. Дополнив образ пиджаком или рубашкой, вы можете создать более сбалансированный образ, сочетающий в себе сексуальность", – добавил Андре Тан.



Андре Тан назвал тренды лета / Фото с Instagram

Прозрачность

Несмотря на то что оверсайз все еще остается актуальным трендом, женственные образы никто не отменял. Полупрозрачные платья, юбки и топы смело добавляйте в свой гардероб. Легкие и воздушные аутфиты, дополненные массивной обувью, создадут свежий и модный образ.



Андре Тан назвал тренды лета / Фото с Instagram

Яркий красный

"Я уверен, вы заметили, что многие звезды выбирают именно этот цвет, потому что он является беспроигрышным вариантом для любого предмета вашего гардероба. Главное – подобрать правильные сочетания. Красный сам по себе выступает достаточно самостоятельным, поэтому не преувеличивайте с аксессуарами", – добавил Андре Тан.



Андре Тан назвал тренды лета / Фото с Instagram