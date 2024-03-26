Андре Тан здійняв фурор на Los Angeles Fashion Week: яке вбрання презентував дизайнер

З 22 по 24 березня в Лос-Анджелесі відбувся Тиждень моди. Українські дизайнери також мали змогу продемонструвати свої колекції.

Андре Тан привіз на LA Fashion Week нову колекцію власного sustainable fashion бренду RDNT під назвою "Open Your Eyes", пише Fashion 24. Вперше вона була представлена на Тижні моди у Парижі, а для американської публіки дизайнер зробив новий, адаптований варіант.

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Дизайнер зберіг основний стрижень колекції – це ультрафункціональні, мінімалістичні та стильні речі. Використання еко-матеріалів, таких як органічна бавовна та перероблений поліестер, не лише додало привабливості візуальному стилю колекції, але й порушило питання екосвідомості та "етичної моди", які наразі є дуже актуальними у світовій модній індустрії.

Важливим елементом показу Андре Тана стало, як висловився сам дизайнер, "нагадування американцям про війну в Україні". Перед початком шоу гості показу дивились спеціальний мініфільм, який підготувала команда дизайнера. В ньому глядачі могли побачити, якою прекрасною державою є Україна, та що з нею відбувається зараз, під час повномасштабного вторгнення Росії.

Я зрозумів, що все роблю правильно, коли їхав в Лос-Анджелесі в таксі – і випадково зав’язалась розмова з водієм. Таксист розповів мені багато цікавих речей, наприклад, про те, що в США багато хто думає, що війна в України вже закінчилась, адже по телебаченню її зовсім перестали показувати,

– розповів дизайнер.

За його словами, він кілька разів хотів скасувати показ, бо були певні складнощі, але потім збагнув, що Тиждень моди – це гарна можливість вчергове нагадати світові про те, що війна триває і Україна потребує підтримки світової спільноти.

В показі Андре Тана брали участь американські моделі, але переважну більшість склали саме українські манекенниці, з якими Андре дуже хотів попрацювати – і спеціально влаштовував для них окремий кастинг, залучивши для цього місцевих блогерів.

Щоб побачити представлену колекцію, гортайте праворуч

"Американські моделі – прекрасні та надзвичайно професійні, я отримав колосальне задоволення від співпраці з ними. Але я вчергове переконався, що саме українські моделі – найкращі у світі", – додав дизайнер.

Показ відбувся в рамках програми Ukrainian Fashion Forward, яку започаткував фонд Анни Петрової Startup Ukraine за підтримки посольства Америки в Україні. Місцевими організаторами виступили Fashion Tech Works, The New Mart, Artheart Fashion.