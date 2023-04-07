Готові весняні образи від Андре Тана: цікава добірка, яка вам сподобається
Джерело:інстаграм Андре Тана
Fashion-експерт та відомий український дизайнер Андре Тан любить розповідати своїм прихильникам про тенденції сезону та давати цікаві поради. На своїй сторінці в інстаграмі модедьєр виділив кілька цікавих образів на весну, які зможе приміряти кожна дівчина.
Андре Тан часто ділиться зі своїми підписниками модними порадами. Для тих, хто хоче одягатися згідно з останніми трендами, дизайнер постійно готує нові публікації та розповідає, який саме одяг, взуття та аксесуари зараз на часі.
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Диайнер також зробив вже готову добірку образів на весну. Він виділив кілька головних тенденцій, на які треба звернути увагу – це вишиванка, квіткова сукня, яскравий образ та кежуал на кожен день.
Вишиванка
"Тільки не кажіть, що у вас немає в гардеробі нічого з українськими мотивами. А якщо й є, то така вам потрібна. У ній ви точно не залишитесь непоміченими. А для наших красунь за кордоном, це дуже крутий варіант підкреслити та показати нашу культуру", – написав Андре Тан.
Він зазначив, що сукня вже сама по собі є повним образом, тому потрібно лише підібрати взуття та сумочку. Дизайнер рекомендує звернути увагу на білі кеди, ботильйони, або босоніжки на невеликій платформі, які ідеально підійдуть для виходу на якусь подію.
Квіткова сукня
Квіткові принти — тренд цього сезону, тож легкість та квітучість в сукні з таким принтом вам точно забезпечена. Декольте підкреслить усі принади, а завязочки на плечах додадуть грайливості. Така сукня настільки завершено дивіться, що навіть не потрібні додаткові елементи в образі.
Дизайнер лише радить вдягнути якийсь мінімалістичний кулон, сережки та браслет з одного комплекту, щоб гарманізувати все, і щодо взуття — легкі босоніжки на плоскому ходу чи підбори у пастельних кольорах.
Яскравий образ
"Весною жити хочеться, чи не так? Тож ми дістаємо більш яскраві речі! Ідеальний варінт яскравого образу – червоний костюм, який вже виглядає завершено, тож не потрібно думати з чим що поєднувати. З аксесуарів рекомендую доповнити образ окулярами; круто виглядають окуляри з трендовими ланцюжками. А щодо взуття вибір великий: лофери-чанкі, босоніжки на грубих і тонких підборах, ботільйони, кеди", – зазначив Андре Тан.
Кежуал на кожен день
Джинси з сорочкою/ футболкою ( як білою, так і яскравою) – це простий та стильний образ, який займе у вас мінімум часу та зусиль. Це must-have аутфіт на будь-який випадок. Втім образ особливим роблять деталі: прапор на кишені джинс, підвернуті рукава, м’яка тканина. Доповнити образ можна ланцюжком на шию та масивними сережками. Якщо ви одягнули футболку, то довершіть образ банданою чи бейсболкою.