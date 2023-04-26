Які весільні сукні будуть в моді у 2023 році: найкраща добірка
Джерело:Vogue
Весільна мода за останні роки значно змінилася. Окрім класичних вінчальних силуетів, дизайнери пропонують нареченим набагато більше образів в різноманітних стилях.
Для весняно-літнього сезону бренди зробили ставку на весільні сукні з делікатних матерілів, які ефектно окреслюють фігуру, образи з об’ємними рукавами, сукні з бантами різних розмірів та плаття з мерехтінням.
Читайте також Найкрасивіші весільні сукні 2023: вибухові образи, які вам сподобаються
У центрі уваги опинилися штанні костюми, сукні з асиметричною лінією декольте та з квітчастими аплікаціями.
Банти
Цього року в моді сукні з унікальними деталями. Банти стали особливим елементом декору, який прикрашає сукні на талії чи шлейках. Окрім того, банти навіть довершують фату.
Трендові весільні сукні на 2023 рік / Фото з Vogue
Об’ємні рукави
Вже не перший рік об’ємні рукави прикрашають весільні сукні. Ще принцеса Діана в 1981 році вибрала вінчальний образ з пишними рукавами, ніби зсередини наповненими повітрям. Цей тренд буде актуальним і в цьому сезоні.
Трендові весільні сукні на 2023 рік / Фото з Vogue
Делікатні тканини
У моді цього сезону ніжні сукні з делікатних матеріалів, які мають вишуканий та елегантний вигляд. Це може бути класична силуетна сукня з довгими рукаами або ж напівпрозора сукня з делікатної сітки.
Трендові весільні сукні на 2023 рік / Фото з Vogue
Трендові весільні сукні на 2023 рік / Фото з Vogue
Асиметричні декольте
Асиметрія завжди додає цікавинки навіть найпростішому образу. Бренди вдалися до асиметрії в лінії декольте, оголюючи плече та ключицю.
Трендові весільні сукні на 2023 рік / Фото з Vogue
Квітчасті аплікації
Класика весільної моди – квітчасті мотиви на сукнях. У цьому сезоні вони набули нового прочитання. Бренди переосмислили флористичні дизайни й запропонували великі аплікації на весільних сукнях.
Трендові весільні сукні на 2023 рік / Фото з Vogue
Сяяння
Мерехтливі образи раніше використовували для вечірніх виходів, а тепер цей тренд дістався до весільних суконь.
Трендові весільні сукні на 2023 рік / Фото з Vogue
Штанні костюми
З кожним роком все більшає наречених, які відмовляються від традиційних бальних суконь та роблять ставку на практичні штанні костюми. Наречені роблять ставку на білі костюми, які можна одягнути і після урочистої церемонії.