Трендові купальники на літо 2024: найкраща добірка, яка вам сподобається

Літо вже розпочалося, тож час відкривати пляжний сезон. Безумовно, на відпочинку на морі чи біля басейну нам не обійтися без купальників, тож далі розповімо про найпопулярніші фасони.

Стильний та привабливий купальник – мастхев для кожної жінки. Якщо ви витратите зараз трохи свого вільного часу на пошук купальників, то маєте всі шанси вберегтися від поспіху з купівлею купальника за кілька днів до відпустки.

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Рекомендуємо вже зараз зануритися у світ трендових купальників та обрати для себе ідеальний фасон.

Купальник ретро

Цього року в моді купальники, які натхненні епохою 50-х років. Це топи-балконети та низ із завищеною талією. Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала суціальний купальник в стилі ретро, навіяний французькою модою.

Купальник в стилі мінімалізму

Епоха 90-х все ще продовжує бути актуальною не лише серед вбрання, але й захопила фасони купальників. Обирайте вироби з чіткими лініями та однотонними кольорами. У попиті буде низька посадка та акцент на візуальному витягуванні стегон.

Купальник бюстьє

Такий фасон купальників ідеально підходить для рівномірної засмаги в зоні шиї та плечей. Обирайте суціальні вироби чи з вирізами, які підкреслять талію або плоский живіт.

Анімалістичний принт

Леопардовий принт цього року є неймовірно популярним, тож обирайте для себе суцільні чи роздільні купальники, які будуть точно популярними цього сезону. Окрім леопарда для пляжного відпочинку можете звернути увагу на купальники в зміїний чи зебровий принт.

Абстрактний принт

Мотиви абстракції додають образам легкості та створюють яскравий настрій. Тіна Кунакі на своєму прикладі показала, що барвистий купальник з гавайськими мотивами ідеально підходить для пляжного відпочинку.

Яскравий купальник

Звісно ж, обійтися в літню пору без яскравого купальника просто неможливо. Ви точно будете виділятися в таких виробах, тож радимо звернути увагу на ефектний червоний, рожевий, жовтий чи зелений колір.

Також не забувайте про моду на купальники з фурнітурою, відтінок металік чи рідке золото, драпірування, квіткові мотиви та суцільні й роздільні, які є позачасовою базою.