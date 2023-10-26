Креативний директор бренду Джонатан Андерсон любить дивувати прихильників не лише сюрреалістичними дизайнами, вбранням та взуттям, але й створювати цікаві рекламні кампанії.

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І хоч на вулиці ще осінь, дизайнери вже наповну починають знімати рекламу для нового весняно-літнього сезону 2024 року. Так, перед камерою фотографа опинилась 88-річна британська актриса, яка запам’яталася всім роллю професорки Мінерви Макґонеґел.

Знаменитість позувала перед відомим фотографом Юргеном Теллером. Вони приміряла розкішну шубу відтінку темного молочного шоколаду з чорною сумкою Puzzle. Також вона позувала в ефектній чорно-білій сукні на дивані з вишневою сумкою Paseo в руках.

Меггі Сміт усміхнено позувала в шовковій синій сукні та коричневій шкіряній сумці у вигляіді шопера. Знаменитості не робили макіяж, а залишили її природній вигляд, лише трішки вклали волосся.

Джонатан Андерсон вчергове хотів показати всім свою відданість інклюзивності та руйнуванню стереотипів. Компанію Меггі Сміт склали Грета Лі, Дакота Фаннінг та Фей Фей Сан.



Меггі Сміт в рекламній кампанії Loewe / Фото Vogue



Меггі Сміт в рекламній кампанії Loewe / Фото Vogue



Меггі Сміт в рекламній кампанії Loewe / Фото Vogue