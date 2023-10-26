Креативный директор бренда Джонатан Андерсон любит удивлять поклонников не только сюрреалистическими дизайнами, нарядами и обувью, но и создавать интересные рекламные кампании.

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И хоть на улице еще осень, дизайнеры уже полностью начинают снимать рекламу для нового весенне-летнего сезона 2024 года. Так, перед камерой фотографа оказалась 88-летняя британская актриса, которая запомнилась всем ролью профессора Минервы МакГонагалл.

Знаменитость позировала перед известным фотографом Юргеном Теллером. Они примеряли роскошную шубу оттенка темного молочного шоколада с черной сумкой Puzzle. Также она позировала в эффектном черно-белом платье на диване с вишневой сумкой Paseo в руках.

Мэгги Смит улыбаясь позировала в шелковом синем платье и коричневой кожаной сумке в виде шопера. Знаменитости не делали макияж, а оставили ее естественный вид, лишь немного уложили волосы.

Джонатан Андерсон в очередной раз хотел показать всем свою преданность инклюзивности и разрушению стереотипов. Компанию Мэгги Смит составили Грета Ли, Дакота Фаннинг и Фэй Фэй Сан.



Мэгги Смит в рекламной кампании Loewe / Фото Vogue



Мэгги Смит в рекламной кампании Loewe / Фото Vogue



Мэгги Смит в рекламной кампании Loewe / Фото Vogue