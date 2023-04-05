7 способів носити білу сорочку: прості поєднання, які можна легко повторити
Джерело:Vogue
Для сезону осінь-зима 2023/24 дизайнери особливу увагу приділили базовій білій сорочці. Вони показали чимало стильних образів, які ви можете повторювати вже відтепер.
До прикладу, Gucci поєднали сорочку з трикотажем, а Prada сорочки з кишенями стилізували з мініспідницями та балетками.
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Як можна носити білу сорочку відповідно до модних колекцій прийдешнього сезону – дивіться далі.
Утилітарний стиль
Бренд Prada вивів утилітарний стиль на новий рівень, продемонструвавши поєднання сорочки з великими кишенями і мініспідницею. Образ довершили гостроносі балетки.
Цікаві поєднання з білоюю сорочкою / Фото з Vogue
З жакетом
Структурні жакети цього сезону дуже популярні, тож поєднуйте їх з білою сорочкою, мідіспідницею чи штанами.
Цікаві поєднання з білоюю сорочкою / Фото з Vogue
Багатошаровість
Такий образ ідеально підійде для холодних весняних днів. Приміряйте виріб з водолазкою та пальтом.
Цікаві поєднання з білоюю сорочкою / Фото з Vogue
Чорно-біла класика
Back to school — гасло осінньо-зимової колекції Dior. Білий верх та чорний низ — позачасова класика.
Цікаві поєднання з білоюю сорочкою / Фото з Vogue
Зі шкіряними штанами
Штани з екошкіри вже кілька сезонів не втрачають популярності. Для елегантного образу поєднуйте їх з білою сорочкою.
Цікаві поєднання з білоюю сорочкою / Фото з Vogue
З денімом
Цей образ дуже простий, тож його може повторити будь-яка модниця. Одягайте улюблені джинси та поєднуйте з сорочкою. Безпрограшний варіант можна доповнити кросівками чи туфлями на підборах.
Цікаві поєднання з білоюю сорочкою / Фото з Vogue
Соло
Носити подовжену білу сорочку як сукню – доволі цікавий стилістичний трюк. Поєднайте сорочку з подовженим пальто та елегантною сумкою.
Цікаві поєднання з білоюю сорочкою / Фото з Vogue