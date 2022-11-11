6 найбажаніших речей осені, які мають у своєму гардеробі всі модниці: цікава добірка

Зазвичай тренди сезону диктують на подіумах дизайнери, втім нерідко самі інфлюенсери показують на собі якусь річ настільки часто, що вона стає бажаною серед великої кількості аудиторії. Яке вбрання, взуття та аксесуари зараз в моді – дивіться далі.

За модою зараз можна слідкувати не лише завдяки Тижням моди, але й за виходами улюблених fashion-блогерів, пише 24 канал. Прослідкувавши, що саме зараз носять фешіоністи, ми склали добірку речей, які наразі є найбажанішими серед модниць.

Читайте також 5 речей на осінь, які ніколи не вийдуть з моди

Светр у смужку

Цей виріб не втрачає своєї популярності вже кілька сезонів. Обирайте чорні светри в білу смужку, або ж білі светри в чорну смужку на холодну пору року. Чудово виглядають такі вироби на замочку або з горловиною.

Чорне пальто

Пальто чорного кольору – це не лише хіт сезону, але й класика, яка з року в рік є актуальною. Таким пальтом ви вдало довершите образ з джинсами, штанами, спідницею чи платтям. Під класичне чорне пальто підходять кросівки, чоботи на підборах, черевики чи угги.

Крабик для волосся

Аксесуар для волосся з 90-х так полюбився модницям, що вони довершують ним свої зачіски вже кілька сезонів. Зачіски з крабиками для волосся дуже зручні. Ними легко можна зібрати не тільки довге, але й середньої довжини і навіть коротке волосся.

Плюшева сумка

Дехто з нас вже починає носити короткі шубки, тож плюшева сумка до такого верхнього одягу підходить ідеально.Взимку віддавайте перевагу плюшевим сумкам у базових та природних відтінках: бежевому, коричневому, сірому, хакі, чорному, білому, кремовому. Вони органічніше вписуються в повсякденні образи і не привертають до себе занадто багато уваги.

Дублянка

Дублянки вже не перший рік тримають провідні позиції серед осінньо-зимового вбрання. Позачасова дублянка-авіатор є справжньою знахідкою на холодну пору року, адже з нею можна створити чимало ефектних образів.

Короткі угги

Цього сезону всі світові модниці влюбилися в короткі угги, які буквально просто не знімають з ніг. Вони одягають їх під жакети, куртки, дублянки та шубки. В мережі вже є чимало стильних образів, якими ви можете надихнутися, щоб придбати таке взуття на осінь.