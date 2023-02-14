5 речей, яких треба позбутися у своєму гардеробі цього року: чим варто їх замінити

Якщо ви будете робити ревізію у своєму гардеробі та позбавлятися від зимових речей, а заодно й переглядатимете базу речей на весну, радимо вам прибрати кілька позицій, які вже вийшли з моди та можуть зіпсувати ваш образ.

Усі ми знаємо, що мода циклічна, але варто пам’ятати й про те, що деяким речам все ж таки властиво втрчати свою актуальність. Тому, щоб не виглядати старомодними, радимо вам уникнути кількох елементів гардеробу, термін придатності яких вже давно вийшов.

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Штани зі шнурівкою

Штани зі шнурівкою досить зручні та комфортні, однак зараз вони вже точно не в моді, тому варто зробити ставку на штани з низькою посадкою, які також належать до епохи нульових, як і штани зі шнурівкою, втім вони набагато трендовіші.



Трендові речі, які варто придбати замість застарілих / Фото з Vogue

Сукня з органзи

Невагомі сукні з напівпрозорої органзи варто відкласти та придбати сукні з глибокими розрізами по тілу чи сітчасту білизняну комбінацію.



Трендові речі, які варто придбати замість застарілих / Фото з Vogue

Топ із зав’язками

Топи із зав’язками на талії, які були дуже модними в попередніх сезонах вже стали неактуальними. Зараз список трендових речей поповнили топи з довгими шлейфами, які підійдуть для буденного чи святкового виходу.



Трендові речі, які варто придбати замість застарілих / Фото з Vogue

Зелений колір

Вбрання зеленого кольору просто нейморівно популярним було у 2021 році, однак тренд на цей колір помалу згасав у 2022 році, а цьогоріч і взагалі варто зробити ставку на інший відтінок. Fashion-експерти радять зосередити свою увагу на речах у фіолетовому кольорі.



Трендові речі, які варто придбати замість застарілих / Фото з Vogue

Одяг з польовим розсипом

Квіткові мотиви кожного сезону з’являються у колекціях дизайнерів, втім дрібний квітковий мотив у 2023 році заміниться розсипом великих червоних бутонів.



Трендові речі, які варто придбати замість застарілих / Фото з Vogue