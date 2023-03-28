Їх носять ікони стилю: 3 пари наймодніших кросівок весни

Цього року ми маємо можливість обрати для себе кросівки на будь-який смак. Невпинно здобувають прихильність для широкого загалу 3 пари кросівок, на які варто звернути увагу.

Запропонована нами добірка взуття точно потраплялася вам на очі, оскільки такі кросівки вже носять усі світові знаменитості, яких ми звикли називати іконами стилю, пише 24 канал.

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Ці кросівки – позачасові, легкі та зручні в носінні. Вони з новим розмахом повернулися в тренди та з кожним місяцем здобувають все більшу популярність.

Adidas Samba

Кросівки Adidas Samba визнані найпопулярнішим взуттям 2023 року. Саме вони стали абсолютним хітом, який не сходить з модних радарів ще з осені минулого року. Спочатку їх носили Гейлі Бібер, Кайя Гербер, Белла Хадід та інші, а зараз ними доповнює свої образи кожна інфоюенсерка.



Актуальні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Актуальні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest

New Balance 550

У 2021 році New Balance 550 були визнані найінстаграмнішими кросівками, адже їх носили буквально всі. Здавалося б, що мода на них пройшла, але фешіоністи доводять протилежне – цього сезону вони будуть такими ж популярними, як і раніше.



Актуальні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Актуальні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest

Reebook Club С 85

У піраміду трендів залетіло також взуття Reebook Club С 85. Вони ще не настільки популярні, як дві перші моделі кросівок, але мають всі шанси стати головним взуттям модних дівчат.



Актуальні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Актуальні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest