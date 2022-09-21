Українська осінь: 12 трендових речей від локальних брендів

Попри повномасштабне вторгнення, небезпеку та економічну нестабільність локальні бренди продовжують працювати та навіть створювати нові колекції. Одяг, взуття, аксесуари створюють українські бренди, якими хочеться пишатися.

Зараз, як ніколи, треба купувати локальне вбрання, щоб підтримувати українського виробника, пише 24 канал.

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Разом з проєктом "Всі. Свої" Fashion 24 склав добірку з 12 брендів та їх новинок. Що обрати на осінь, щоб було тепло і стильно – читайте далі.

Hate Date

У цього бренду можна сміливо купувати футболки та світшоти з патріотичними малюнками та написами: цієї осені вони точно будуть актуальні. А наш фаворит – це оверсайз піджак з принтом на спині. Сучасна варіація та тему класичного жакету добре працюватиме у гардеробі і з формальними спідницями та штанами, з кежуальними джинсами, і навіть з розслабленими джогерами.



Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

TheJacket

Ще один жакет, який приживеться в осінньому гардеробі – від українського апсайклінг бренду TheJacket. До тої ж самої чорної класики та стриманості дизайнери додали трохи провокації в дусі часу, в якому ми всі живемо. Принт на спині жакета говорить сам за себе. В лінійці бренду є також верхній одяг та багато жакетів, перешитих з вінтажних речей: так виробник пропагує свідоме споживання та одягає своїх покупців в унікальні речі.



Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Wonder

Бежеве пальто-халат записують і до переліку невмирущої бази, і в щосезонні добірки трендів. Незамінним воно буде і цієї осені: поєднуючи елегантність та розслабленість, ця річ закохує в себе з першої примірки. Гарний варіант ми знайшли у бренду Wonder. Окрім характерних для осені нюдових та коричневих кольорів, в колекції є ще й смарагдові, фісташкові, жовті та блакитні пальта різних моделей.



Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Wool Happen

Светри з бавовни – мастхев осіннього гардеробу! Цього сезону ми обираємо вільний крій та базовий відтінок: таку річ можна стилізувати з безліччю низів та одягати в різних ситуаціях. Джинси, шовкова спідниця, шкіряні штани, трикотажні джогери – він подружиться з усім! Свій светр мрії ми знайшли у Wool Happen. Бренд використовує натуральну бавовну, мериносову вовну та віскозу, тому за якість можна не хвилюватись.



Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

ANNA YAKOVENKO

А до светра в міжсезоння радимо придбати стьобаний жилет. Гостромодна річ, яка і зігріватиме, і зробить цікавішими образи. Не бійтеся білого кольору: він до всього пасує і збиратиме компліменти. Саме такий жилет ми знайшли від бренду ANNA YAKOVENKO.



Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Brodskaya Design

До компанії попередньому ми обрали ще один стьобаний жилет, адже це справді зручна і багатофункціональна річ. Особливо двостороння модель від Brodskaya Design: в одному предметі поєднали зелений та чорний колір, тож варіантів стилізації стало вдвічі більше! Також у бренда є класні варіанти курток, сорочок та одягу з екошкіри.



Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Latona

Цього сезону просто бум на хустини! Якщо ви ще не маєте свого фаворита, радимо звернути увагу на вироби від Latona. Авторський дизайн, патріотичний принт та натуральний шовк у складі підкорили наші серця. Таку річ можна носити з пальтами та жакетами, як головний убір, або ж можна пов’язати на руку або сумку.



Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

BRAVE

"Скажи паляниця!". Ця фраза стала просто рефреном останнього часу. І бренд BRAVE вміло використовує народний фольклор, меми та популярні фрази у своїх футболках. Якщо хочете щось патріотичне, але не класичний принт з гербом – вам сюди.



Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Saint Javelin

Бренд був заснований, щоб допомогти зібрати кошти для підтримки українців саме тоді, коли почалася гуманітарна криза. Зараз тут можна купити чоловічий одяг з патріотичними принтами: футболки з тракторними військами і посланнями руському кораблю, худі з хаймарсами та джавелінами, шапки з тризубами та написами "Слава Україні".



Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Touchwool

В’язана сукня вже кілька сезонів поспіль очолює списки осінніх покупок! Ми свою знайшли у Touchwool: елегантна, в ніжному кольорі та дуже якісна. Також у виробника є теплі светри, спідниці, гольфи з мериносової шерсті та кашеміру – усе, що потрібно у холодну пору.



Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Pavlina

Цього сезону ми обираємо стримані ботильйони з невисокими підборами – зручні, але елегантні. Розкішна пара взуття знайшлась від бренду Pavlina: команда шиє не лише модні черевики, а й тактичне взуття для українських військових.



Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Porfira jewelry

На завершення до ідеального осіннього образу від українських брендів варто додати прикраси. Шалена популярність зараз на срібні каблучки-ланцюжки. Вони виглядають ніжно, витончено та стильно, а модель з сердечком від Porfira jewelry просто неймовірна. Вона безрозмірна, тому підійде на будь-який пальчик.



Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Купити новинки від українських брендів можна 24–25 вересня у Києві на Десятинній, 12. Там проєкт "Всі. Свої" збере понад 150 українських виробників на маркеті "Осінні колекції". Для себе ви знайдете верхній одяг, тепле взуття, жилети, светри та кардигани, сукні та спідниці, трикотаж та спортивний одяг, одяг для дому та сну, сумки та аксесуари.