106-річна майстриня тату з’явилася на обкладинці філліпінського Vogue: неймовірні кадри

106-річна майстриня тату Ванг-Од знялася для обкладинки філліпінського глянцю Vogue. Вона володіє особливою технікою нанесення племінних тату "мамбабаток" за допомогою спеціальної бамбукової палички, вугілля та води.

Мистецтвом татуювання Ванг-Од почала займатися коли їй було 15 років. Її руки та ноги покриті орнаментом, які нагадують шкіру пітона. Окрім того, вона нанесла тату на зону декольте.

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За знаковими татуюваннями до майстрині з’їжджалися туристи зі всього світу. Місцевість Бускалан в провінції Калинга знаходиться за 15 годин їзди від філіппінської столиці – Маніли. Саме там Ванг-Од наносить татуювання всім охочим. За її словами, вона робитиме тауювання доти, допоки буде бачити.

Ванг Од вірить, що її мистецтво може бути передано тільки близьким родичам, інакше татуювання втратять силу. У неї немає своїх дітей, тож вона розкриває секрети майстерності внучатим племінникам.

"Я єдиний майстер, який залишився в живих, але я не боюся, що моє мистецтво зникне, оскільки я віддаю його в хороші руки", – розповіла в одному зі своїх інтерв’ю майстриня.

Редактори філліпінського Vogue вирішили прикрасити обкладинкою чарівну жінку, яка навіть у досить поважному віці не відмовляється від улюбленого хобі.

Життя Апо Ванг-Од написане на її шкірі, від досягнень до хвороб й імен коханців, які давно померли. Вона розповідає історію хоробрості, краси та багатої спадщини племені "калінга",

– йдеться в інстаграм дописі глянцю.

Зараз Ванг-Од приймає близько 100 туристів на день і набиває їм одне й теж татуювання – три крапки. За словами людей, ця процедура дуже болюча, втім вони готові терпіти, адже хочуть на своєму тілі залишити згадку про цю неймовірну жінку.

Для видання 106-річна жінка постала у чорному топі та спідниці та стьобаній куртці, а візажисти нанесли на губи яскраву бордову помаду.



Ванг-Од для глянцю Vogue / Фото з Instagram



Ванг-Од для глянцю Vogue / Фото з Instagram



Ванг-Од для глянцю Vogue / Фото з Instagram



Ванг-Од для глянцю Vogue / Фото з Instagram