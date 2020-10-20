Вперше за 11 років туристи зможуть побачити та відвідати неймовірні озера і долини Нової Зеландії зі зйомок кінотрилогії "Володаря перснів".

Про відкриття парку Deer Park Heights повідомили у виданні Lonely Planet, а також на новій інстаграм-сторінці парку. Відкриття відбулось сьогодні, 20 жовтня.

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Останні 11 років тут була оленяча ферма, закрита для туристів, але окрім неї туристи тепер зможуть вирушити на сафарі по мальовничих місцях і побачити різномінтних тварин острівної країни: оленів, коней, альпак, ланей, кіз, лам, ослів і свиней кун-кун.

Зокрема туристи зможуть проїхати п'ятикілометровою дорогою, де є місця для пікніка, а також спостерігати за неймовірними пейзажами: виглядом на озеро Уакатіпу і гірський хребет Ремаркаблс. А щоб не заблукати, туристи зможуть скористатись інтерактивною онлайн-картою, де розповідатимуться про усі визначні місця парку.

Варто додати, що дивовжні куточки острова можна побачити не лише у фільмах "Володар перснів", а й "Росомаха" і "Піт та його дракон".