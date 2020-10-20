Впервые за 11 лет туристы смогут увидеть и посетить невероятные озера и долины Новой Зеландии со съемок кинотрилогии "Властелина колец".

Об открытии парка Deer Park Heights сообщили в издании Lonely Planet, а также на новой инстаграм-странице парка. Открытие состоялось сегодня, 20 октября.

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Последние 11 лет здесь была оленья ферма, закрытая для туристов, но кроме нее туристы теперь смогут отправиться на сафари по живописным местам и увидеть животных островной страны: оленей, лошадей, альпак, ланей, коз, лам, ослов и свиней кун-кун.

В частности туристы смогут проехать пятикилометровой дорогой, где есть места для пикника, а также наблюдать за невероятными пейзажами: видом на озеро Уакатипу и горный хребет Ремаркаблс. А чтобы не заблудиться, туристы смогут воспользоваться интерактивной онлайн-картой, где будут рассказывать обо всех достопримечательностях парка.

Стоит добавить, что удивительные уголки острова можно увидеть не только в фильмах "Властелин колец", но и "Росомаха" и "Пит и его дракон".