Американська plus-size модель Ешлі Грем 14 серпня святкує 10 років з дня одруження з фотографом Джастіном Ервіном. Жінка вирішила привітати коханого в мережі дотепним способом.

На своїй інстаграм-сторінці зірка глянців оприлюднила серію фотографій і відеороликів, яких раніше ніколи не було в мережі. На них пара дуркує у себе вдома, злиться, цілується та просто радіє життю. На деяких кадрах є моменти із вагітності Ешлі. До слова, рівно рік тому, у 9 річницю шлюбу з Ервіном, подружжя вирішило оголосити про очікування первістка.

Пропонуємо згадати Знаменита plus-size модель Ешлі Грем вагітна: миловидне відео

Протягом року чоловік підтримував свою кохану та сина Ісаака, особливо у період карантину, де вони перебували на сімейному ранчо Ешлі. А сьогодні модель не стримує своїх емоцій у такий важливий для них день.

Я люблю тебе зараз більше ніж 10 років тому, коли вийшла заміж за тебе! Як це можливо?! Спасибі, що довірив мені своє серце і кожен день робиш мене кращою. Нехай Господь благословить тебе, Джастіне! З річницею!

– написала у новому дописі Ешлі Грем.

Для перегляду всіх кадрів гортайте праворуч:

У свою чергу Джастін Ервін теж опублікував в інстаграмі зворушливі слова, де вкотре зізнався у коханні дружині та подякував за всі роки, проведені разом.

"10 років тому ми обидвоє сказали: "Так". Ось це "Я зроблю" перетворилося в серію моментів, створених в "Ми зробили!". Ми подорожували по світу, ми створили сім'ю, ми випробовували найкраще з кращого і перемогли найгірше з гіршого. І тепер ми з задоволенням озираємося назад на ті 10 років "зробленого" і в майбутнє "що ще ми зробимо". За наше перше десятиліття. З ювілеєм! Я тебе люблю!" – написав фотограф.

Для перегляду усіх фотографій гортайте праворуч: