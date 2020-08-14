Американская plus-size модель Эшли Грэм 14 августа празднует 10 лет со дня бракосочетания с фотографом Джастином Эрвином. Женщина решила поздравить любимого в сети остроумным способом.

На своей инстаграм-странице звезда глянца обнародовала серию фотографий и видеороликов, которых раньше никогда не было в сети. На них пара дурачится у себя дома, злится, целуется и просто радуется жизни. На некоторых кадрах есть моменты с беременности Эшли. К слову, ровно год назад, в 9 годовщину брака с Эрвином, супруги решили объявить об ожидании первенца.

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В течение года мужчина поддерживал свою любимую и сына Исаака, особенно в период карантина, где они находились на семейном ранчо Эшли. А сегодня модель не сдерживает своих эмоций в такой важный для них день.

Я люблю тебя сейчас больше, чем 10 лет назад, когда вышла замуж за тебя! Как это возможно?! Спасибо, что доверил мне свое сердце и каждый день делаешь меня лучше. Пусть Господь благословит тебя, Джастин! С годовщиной!

– написала в новой заметке Эшли Грэм.

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В свою очередь Джастин Эрвин тоже опубликовал в инстаграме трогательные слова, где в очередной раз признался в любви жене и поблагодарил за все годы, проведенные вместе.

"10 лет назад мы оба сказали: "Да". Вот это "Я сделаю" превратилось в серию моментов, созданных в "Мы сделали!". Мы путешествовали по миру, мы создали семью, мы испытывали лучшее из лучшего и победили худшее из худшего. И теперь мы с удовольствием оглядываемся назад на те 10 лет "совершенного" и в будущее, "которое еще мы сделаем". За наше первое десятилетие. С юбилеем! Я тебя люблю!" – написал фотограф.

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