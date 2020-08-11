Одна з найвідоміших моделей plus-size Ешлі Грем вкрай рідко публікує архівні фото. У мережі зірка показала, як виглядала 20 років тому. 12-річною вона мала коротку стрижку та каталась на велосипеді.

У січні цього року 32-річна Ешлі Грем вперше стала мамою, народивши хлопчика на ім'я Ісаак. Малюк часто з'являється поряд з зірковою мамою на на фото й навіть позував для престижного глянцю. Після появи на світ первістка модель присвятила себе сім'ї, виховуючи малюка разом з чоловіком-фотографом Джастіном Ервіном. В інстаграмі вона показала одну з прогулянок з 6-місячним сином й порівняла її з архівним фото 20-річної давнини.

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На прогулянку з Ісааком і мамою Ліндою Ешлі Грем вирушила на роликах. Вони разом катались мальовничою алеєю з малюком у колясці. Варто зазначити, що після пологів модель сумлінно приводить себе у форму. Так, знаменитість власним прикладом доводить, що реально поєднувати материнство з тренуваннями та спортом.

Проте справжній резонанс у мережі викликало архівне фото зірки, зроблене 20 років тому. На ньому 12-річна Ешлі Грем позує на велосипеді з короткою стрижкою поряд з мамою та сестрами. Наймолодша з доньок Лінди Грем у подвійній колясці поряд з песиком, а сама багатодітна матуся також на роликах.

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Проте в підписі до допису Ешлі Грем зізналась не лише про те, що вона перейняла досвід прогулянок з дітьми на роликах від своєї мами. Модель розповіла, що на архівному фото її матері 32 роки, так, як їй зараз.

Цей кадр швидко розлетівся мережею, а фоловери зірки оцінили його майже 350 тисячами лайків менше ніж за добу.