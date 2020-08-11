Одна из самых известных моделей plus-size Эшли Грэм крайне редко публикует архивные фото. В сети звезда показала, как выглядела 20 лет назад. 12-летней она имела короткую стрижку и каталась на велосипеде.

В январе этого года 32-летняя Эшли Грэм впервые стала мамой, родив мальчика по имени Исаак. Малыш часто появляется рядом со звездной мамой на фото и даже позировал для престижного глянца. После появления на свет первенца модель посвятила себя семье, воспитывая малыша вместе с мужем – фотографом Джастином Эрвином. В инстаграме она показала одну из прогулок с 6-месячным сыном и сравнила ее с архивным фото 20-летней давности.

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На прогулку с Исааком и мамой Линдой Эшли Грэм отправилась на роликах. Они вместе катались по живописной аллее с малышом в коляске. Стоит отметить, что после родов модель добросовестно приводит себя в форму. Так, знаменитость собственным примером доказывает, что реально совмещать материнство с тренировками и спортом.

Однако настоящий резонанс в сети вызвало архивное фото звезды, сделанное 20 лет назад. На нем 12-летняя Эшли Грэм позирует на велосипеде с короткой стрижкой рядом с мамой и сестрами. Младшая из дочерей Линды Грэм в двойной коляске рядом с собачкой, а сама многодетная мамочка также на роликах.

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Однако в подписи к записи Эшли Грэм призналась не только о том, что она переняла опыт прогулок с детьми на роликах от своей мамы. Модель рассказала, что на архивном фото ее матери 32 года – так, как ей сейчас.

Этот кадр быстро разлетелся по сети, а фоловеры звезды оценили его почти 350 тысячами лайков меньше чем за сутки.