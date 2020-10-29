Кінокомпанія Warner Bros. готує для кіноманів чергову новинку – біографічний фільм "Елвіс". До кастингів вони підійшли з великою ретельністю, а тому глядачі побачать акторів, які мають неймовірну схожість х реальними постатями в музичній індустрії.

Сюжет фільму "Елвіс"

Вперше про байопік "Елвіс" заговорили ще у 2014 році, коли режисер Баз Лурманн почав вести перемовини з кіновиробниками. І сценарій фільму таки зацікавив представників Голлівуду. За даними 24 каналу, зйомки відбувались взимку в Австралії, а створення стрічки доводилось зупиняти через пандемію коронавірусу та інфікування акторів.

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У центрі сюжету – непростий етап життя легендарного Елвіса Преслі, який припав на пік його популярності. За картинкою звабливого ловеласа, що закохав у себе весь світ, артист приховував особисті переживання та життєві перипетії.

Особливо ретельно автори стрічки покажуть його ділові стосунки з полковником Томом Паркером. Чоловік ніколи не втручався у творчі питання Елвіса Преслі, натомість співак був далеким від всіх організаційних нюансів. Водночас всі прибутки менеджер та культовий артист завжди ділили навпіл.

Акторський склад фільму

Особливу увагу автори фільму "Елвіс" приділили акторському складу. На роль Преслі претендували популярні актори та співаки, зокрема – Ансель Елгорт, Майлз Теллер, Аарон Тейлор-Джонсон і Гаррі Стайлз. Однак після роздумів режисер підписав контракт з талановитим Остіном Батлером, який вразив всю знімальну групу схожістю з Елвісом Преслі.

"Я знав, що фільм буде приречений на провал, якщо на кастингу ми зробимо неправильний вибір. Ми ретельно шукали актора, який би зміг передати виключно природні рухи співака, його вокальні дані і вразливість артиста... В результаті знайшов того, хто зможе зіграти одного з найбільших людей в історії світової музики", – розповів Баз Лурман.

Не меншу увагу автори фільму "Елвіс" приділили іншим персонажам. Відтак у стрічці постануть актори:

Остін Батлер – Елвіс Преслі

Том Генкс – полковник Том Паркер

Олівія Деджонж – Прісцилла Преслі

Дейкр Монтгомері – Стів Біндер

Люк Брейсі – Джеррі Шиллінг

Девід Венхем – Генк Сноу

Прем'єра фільму Елвіс" запланована на 1 жовтня 2021 року. А поки мережу приголомшують знімки головних акторів стрічки.



Остін Батлер зіграє легендарного Елвіса Преслі / Фото People



Прісциллу Преслі зіграє актриса Олівія Деджонж / Фото Hollywood Reporter



Том Генкс перевтілиться у менеджера Елвіса Преслі / Фото Variety