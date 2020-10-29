Кинокомпания Warner Bros готовит для киноманов очередную новинку – биографический фильм "Элвис". К кастингам они подошли с большим усердием, а потому зрители увидят актеров, имеющих невероятное сходство с реальными фигурами в музыкальной индустрии.

Сюжет фильма "Элвис"

Впервые о байопике "Элвис" заговорили еще в 2014 году, когда режиссер Баз Лурманн начал вести переговоры с кинопроизводителями. И сценарий фильма таки заинтересовал представителей Голливуда. По данным 24 канала, съемки проходили зимой в Австралии, а создание ленты приходилось останавливать из-за пандемии коронавируса и инфицирования актеров.

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В центре сюжета – непростой этап жизни легендарного Элвиса Пресли, который пришелся на пик его популярности. За картинкой обольстительного ловеласа, что влюбил в себя весь мир, артист скрывал личные переживания и жизненные перипетии.

Особенно тщательно авторы ленты покажут его деловые отношения с полковником Томом Паркером. Мужчина никогда не вмешивался в творческие вопросы Элвиса Пресли, зато певец был далек от всех организационных нюансов. В то же время все доходы менеджер и культовый артист всегда делили пополам.

Актерский состав фильма

Особое внимание авторы фильма "Элвис" уделили актерскому составу. На роль Пресли претендовали популярные актеры и певцы, в частности – Ансель Элгорт, Майлз Теллер, Аарон Тейлор-Джонсон и Гарри Стайлз. Однако после раздумий режиссер подписал контракт с талантливым Остином Батлером, который поразил всю съемочную группу сходством с Элвисом Пресли.

"Я знал, что фильм будет обречен на провал, если на кастинге мы сделаем неправильный выбор. Мы тщательно искали актера, который бы смог передать исключительно естественные движения певца, его вокальные данные и впечатлительность артиста... В результате нашел того, кто сможет сыграть одного из величайших людей в истории мировой музыки", – рассказал Баз Лурман.

Не меньшее внимание авторы фильма "Элвис" уделили другим персонажам. Поэтому в ленте предстанут актеры:

Остин Батлер – Элвис Пресли

Том Хэнкс – полковник Том Паркер

Оливия Деджонж – Присцилла Пресли

Дейкр Монтгомери – Стив Биндер

Люк Брейси – Джерри Шиллинг

Дэвид Венхэм – Хэнк Сноу

Премьера фильма Элвис " запланирована на 1 октября 2021 года. А пока сеть потрясают снимки главных актеров ленты.



Остин Батлер сыграет легендарного Элвиса Пресли / Фото People



Присциллу Пресли сыграет актриса Оливия Дэджонж / Фото Hollywood Reporter

Том Генкс перевоплотится в менеджера Элвиса Пресли / Фото Variety