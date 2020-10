Перша леді України 7 жовтня зустрілась з королівськами нащадками – Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. Разом з Володимиром Зеленським жінка проведе 2 дні у Лондоні, аби вирішити низку питань. Для першої зустрічі у Букінгемському палаці вона зробила ставку на елегантність та стриманість.

Офіційна зустріч подружжя Зеленських та герцогів Кембриджських відбулась у тронному залі Букінгему, де зазвичай проходять аудієнції Єлизавети II та запрошених гостей, повідомляє 24 канал. Цього разу королева передала свої повноваження онукові принцу Вільяму, оскільки ще перебуває на карантині у Віндзорському палаці. Що цікаво, аудієнція президента України та першої леді у Букінгемському палаці стала першою від початку карантину у 2020 році.

До слова Володимир та Олена Зеленські прибули у Лондон: фото зустрічі з королівськими нащадками

Для важливої зустрічі Олена Зеленська обрала стильний та елегантний костюм українського бренду six brand. Костюм білого кольору складався зі спідниці довжини міді та блузи на довгий рукав з тонким коричневим пояском у зоні талії. Свій образ Олена завершила туфлями на невисоких підборах коричневого кольору і маленьким клатчем у тон до взуття. Стилісти першої леді зробили їй традиційне та легке укладання волосся та денний макіяж. Володимир Зеленський у свою чергу одягнув класичний чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку і взуття.

"Чудова родина, молоді та щирі люди. Зустріч, що запам'ятається!" – написала у своєму профілі в інстаграмі Олена Зеленська.



Аудієнція подружжя Зеленських у Букінгемському палаці / Instagram / @olenazelenska_official



Володимир і Олена Зеленські та Кейт Міддлтон і принц Вільям / Instagram / @olenazelenska_official

Зустріч герцогів Кембриджських та подружжя Зеленських / Twitter / @The Duke and Duchess of Cambridge

Варто додати, що Олена Зеленська вже не вперше обирає для офіційних зустрічей образи українського бренду six brand. Для офіційного візиту в Австрію у вересні 2020 року перша леді також обрала подібний костюм. Не виключенням стали і улюблені штанні костюми Зеленської, які вона часто обирає для публічних виходів в Україні. Найкращі образи пропонуємо переглянути у фотографіях.