Голлівудська акторка Анджеліна Джолі вирішила продати картину "Вежа мечеті Кутубія" британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Вона виставила на аукціон полотно, яке Черчилль написав під час Другої світової війни, а потім подарував президенту США Франкліну Рузвельту.

Джерело: AP

Невдовзі марокканський пейзаж, який Черчилль зобразив на полотні, матиме нового власника. Цю картину аукціонний дім Christie's планує продати за 3,4 мільйона доларів. Така ціна може стати рекордною за роботу легендарного політика.

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Що відомо про картину Черчилля "Вежа мечеті Кутубія"

Британський політик намалював найбільшу мечеть міста Марракеш – Кутубія. Велична будівля зображена під час заходу сонця на тлі Атлаських гір.

Відомо, що Черчилль намалював її після Касабланкської конференції, що відбулася в січні 1943 року. Тоді прем'єр-міністр Великої Британії та президент США Франклін Рузвельт планували поразку нацистської Німеччини. Наступного дня Черчилль запросив колегу в Марракеш, хотів показати йому красу міста.

Працівники аукціонного дому Christie's розповіли, що президент Сполучених Штатів Америки був вражений неймовірно красивим пейзажем, тому Вінстон на згадку про цю поїздку вирішив подарувати йому картину. Зазначимо, що "Вежа мечеті Кутубія" – єдине полотно, яке Черчилль встиг завершити під час Другої світової війни.

“Tower of the Koutoubia Mosque” painted by Winston Churchill in #Morocco as gift for Franklin D. Roosevelt — is being sold by #AngelinaJolie @ChristiesInc https://t.co/IShRfdQQuv pic.twitter.com/1GxdVjefCx — Arab News (@arabnews) February 1, 2021

У 1945 році американський президент помер і його син продав картину. У полотна було декілька власників, а вже у 2011 році його придбало голлівудське подружжя – Анджеліна Джолі та Бред Пітт. Тепер актриса також захотіла продати картину. Торги за творіння британського політика заплановані на 1 березня 2021 року.