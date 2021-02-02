Голливудская актриса Анджелина Джоли решила продать картину "Башня мечети Кутубия" британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Она выставила на аукцион полотно, которое Черчилль написал во время Второй мировой войны, а затем подарил президенту США Франклину Рузвельту.

Источник: AP

Вскоре марокканский пейзаж, который Черчилль изобразил на холсте, будет иметь нового владельца. Эту картину аукционный дом Christie's планирует продать за 3,4 миллиона долларов. Такая цена может стать рекордной за работу легендарного политика.

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Что известно о картине Черчилля "Башня мечети Кутубия"

Британский политик нарисовал крупнейшую мечеть города Марракеш – Кутубия. Величественное здание изображено во время заката на фоне Атласских гор.

Известно, что Черчилль нарисовал ее после Касабланкской конференции, состоявшейся в январе 1943 года. Тогда премьер-министр Великобритании и президент США Франклин Рузвельт планировали поражение нацистской Германии. На следующий день Черчилль пригласил коллегу в Марракеш, хотел показать ему красоту города.

Работники аукционного дома Сhristie's рассказали, что президент Соединенных Штатов Америки был поражен невероятно красивым пейзажем, поэтому Уинстон на память об этой поездке решил подарить ему картину. Отметим, что "Башня мечети Кутубия" – единственное полотно, которое Черчилль успел завершить во время Второй мировой войны.

“Tower of the Koutoubia Mosque” painted by Winston Churchill in #Morocco as gift for Franklin D. Roosevelt — is being sold by #AngelinaJolie @ChristiesInc https://t.co/IShRfdQQuv pic.twitter.com/1GxdVjefCx — Arab News (@arabnews) February 1, 2021

В 1945 году американский президент умер и его сын продал картину. У полотна было несколько владельцев, а уже в 2011 году его приобрела голливудская пара – Анджелина Джоли и Брэд Питт. Теперь актриса также захотела продать картину. Торги за творение британского политика запланированы на 1 марта 2021 года.