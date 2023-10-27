Як довго виглядати молодою і сексуальною: секрети краси від Дженніфер Лопес

Одна з найсексуальніших акторок світу Дженніфер Лопес нещодавно відсвяткувала 54-річчя. На свій вік артистка виглядає дивовижно. Джей Ло поділилася секретами краси, як їй вдається виглядати такою молодою і красивою.

Шанувальники не розуміють, як артистці вдалося "обдурити час". Насправді, щоб виглядати красиво і молодо – потрібно правильно харчуватися та доглядати за шкірою.

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Правильний спосіб життя

Співачка веде здоровий спосіб життя. Вона не вживає солодке та смажене. Всі страви Дженніфер готує на пару зі свіжих сезонних овочів. Лопес з дієтологом украдає свій раціон і ніколи не сидить на дієтах.

Крім того, Джей Ло не п'є солодких газованих напоїв, а обирає просту воду та зелені соки. Вона уникає шкідливі снеки – чіпси, сухарики, шоколадні батончики тощо.

Я не вживаю алкоголю і не курю, ніколи не п'ю кави – всі ці звички негативно позначаються на стані нашої шкіри, провокуючи появу зморшок і тьмяний колір обличчя,

– розповідала Лопес.

Спорт

Дженніфер щодня займається спортом щонайменше годину. Це можуть бути регулярні кардіо- чи силові навантаження, ранкова йога разом з 20-хвилинною медитацією.

Також вона захоплюється кікбоксингом, круговими тренуваннями, силовими вправами, випадами та особливо бурпі (популярна вправа, яка залучає всі групи м'язів).



Дженніфер Лорес / Фото з її інстаграму

Сон

Ефективними є не лише спорт і правильне харчування. Ретельно спланований режим дня та гарний сон не просто підвищує робочу ефективність, але й позитивно позначається на стані шкіри.

Також відомо, що протягом дня Джей Ло намагається випивати щонайменше 1,5 літра води та виконує дихальні практики.



Дженніфер Лорес / Фото з її інстаграму

Догляд за обличчям

Співачка не шкодує 15 хвилин на день для гімнастики обличчя. Також вона часто робить домашні маски з грецького йогурту, зеленого чаю та меду.

Звісно, Лопес регулярно ходить до косметолога і користується продуктами догляду від власного beauty-бренду.